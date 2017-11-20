 الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على مناطق الشريط الساحلي اليوم وذروته غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على مناطق الشريط الساحلي اليوم وذروته غدا

الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على مناطق الشريط الساحلي اليوم وذروته غدا
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير المنخفض الجوي على الشريط الساحلي لكل من “أُملج، وينبع، والمدينة المنورة، ورابغ، وجدة”، ويمتد تأثير المنخفض خلال الـ 24 ساعة القادمة على “مكة المكرمة والطائف”، حيث يستمر تحرك الحالة جنوباً من أُملج إلى الليث مساء الليلة، وتتأثر محافظة جدة والعاصمة المقدسة في الساعات المتأخرة من هذه الليلة.

وأوردت الهيئة في بيان لها اليوم, أن تكون ذروة الحالة ستكون يوم غدِ، وحتى صباح يوم الأربعاء, يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة, لافتاً البيان إلى أن كمية الأمطار المسجلة حتى الآن بسبب تأثير الحالة, تراوحت من 20 ملم إلى 30 ملم على كل من أُملج وشمال ينبع.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها والإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة.

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