نائب الرئيس اليمني يؤكد: اليمن سيتخلص من عصابات الحوثي قريبا.. والنصر قادم

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الأحمر، أن اليمن واليمنيين سيتخلصون من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعوانها قريبا، مبينا ان تلك الميليشيا الانقلابية تعد مخلب إيران في اليمن عاشت وتعيش على الدماء والقتل والسرقة والغدر.

واوضح في تصريح له لوسائل الإعلام لدى تفقده امس قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم القريبة من صنعاء في المنطقة الفاصلة بين نهم وأرحب في طوق صنعاء أن الحوثي وخلفه (إيران) اعتدوا بالصواريخ الايرانية على مكة المكرمة قبلة المسلمين والرياض.

وأعرب الفريق الاحمرعن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة على دعمهم السخي ودعم أشقائهم في الجمهورية اليمنية لاستعادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي.

وأضاف، أن “هذه المناطق التي نحن بها الآن نهم الأبيه وأرحب وبلحارث وكل طوق صنعاء لم يكن بها أساسا أرضية للمليشيات الحوثية ولم تكن يوما من الأيام حاضنة لهم بل هي حاضنة للأحرار الجمهوريين أصحاب ثورة سبتمبر وأكتوبر الذين ينادون بمشروع الدولة الاتحادية القادم من ستة أقاليم وهي مناطق الأحرار والأبطال”.

وقال : إن الحوثي وميليشياته ينادون للعبودية وهم عملاء للاستبداد، هم عملاء لإيران، ونحن نقاتل من أجل استعادة كرامة اليمن واستعادة حريته وسيادته ووحدة أراضيه.

ووجه الفريق الاحمر رسالة لأهل صنعاء ورجال القوات المسلحة المتواجدين في صنعاء بأن يكونوا حذرين من الحوثي وأعوانه وأن الحوثي يهاجم الناس في بيوتهم ومعسكراتهم، وقال “كما أدعوا أخواني في المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا حذرين وألا يكرروا أخطائهم فالخطأ الثاني سيكون مميتا”، مشيدا بكفاءة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقدراتهم العالية مكررا شكره للتحالف ودعمه العسكري والاقتصادي”.

وأكد أن الحوثي وأعوانه لايعيشوا إلا في وحل الدماء وأنهم لن يفلحوا وأن اليمن سيتخلص منهم ووصفهم بـ ( مخلب إيران)، مشيرا إلى أنه ليس من عادة اليمنيين أن يعتدوا على جيرانهم إلا أن الحوثي وخلفه (إيران) اعتدوا بالصواريخ على مكة والرياض.

وأشار الأحمر إلى منهجية إيران والحوثي في أدلجة النشء وتركيزهم على مناهج التربية والتعليم في فكر مستورد لكي يقضوا على نهج الأمة وثقافتها وإمكاناتها التاريخية .

وشدد نائب الرئيس اليمني على أن قوات الشرعية وقوات التحالف تحرص كل الحرص على حماية المدنيين ومنشآتهم وممتلكاتهم في حين أن الانقلابيين الحوثيين لم تسلم منهم البيوت والمدارس وحتى دور العبادة، وختم نائب الرئيس الفريق الاحمر تصريحه بقوله “النصر قادم.. النصر قادم.