عسير تشهد انطلاق أول معرض فنى لمرضى الكلى

شهد مركز كريمات الملك عبدالعزيز للغسيل الكلوي بمنطقة عسير انطلاق أول معرض فني لمرضى الكلى في المملكة تحت عنوان ” فن الحياة ” بهدف نشر هوايات وإبداع المرضى ومنحهم فرصة للتعبير عن معاناتهم من خلال الفنون المختلفة .

وبين المدير التنفيذي لمجموعة دايافرم في الشرق الأوسط م. زياد كابلي أن المعرض يعد مبادرة إجتماعية جديدة تنطلق من مدينة أبها عاصمة السياحة والفنون لتكون باكورة لمعارض مماثلة تشمل مناطق المملكة بمشاركة الفنان العالمي عبدالناصر غارم مشيرا إلى أن هذا المعرض شارك به 9 من المستفيدين في مركز كريمات الملك عبدالعزيز إضافة لثلاثة من الأطباء تنوعت المشاركات بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتغرافي .

و أكد كابلي على التأثير المعنوي الذي إنعكس على المشاركين في تحويل معاناة المرض لمحفز ابداعي الأمر الذي سيكون متوفرا للمستفيدين من الغسيل الكلوي حيث ستتزين مواقع خدماتهم بلوحات فنية تساعدهم في تخفيف وطأة الألم وتغير الأجواء التمريضية إلى بيئة فنية مريحة للنفس .

من جهته أوضح المدير التنفيذي لبرامج دايافرم للغسيل الكلوي في المناطق الجنوبية أ.د. محمد بن عطية الحمراني أن فكرة المعرض جاءت بعد ملاحظة تمضية بعض المرضى وقتهم في الغسيل الكلوي في الرسم أو تهيئة لقطات فوتغرافية حتى تجمعت لوحات متنوعة فرضت توثيقها و عرضها للمهتمين في فعالية خاصة لتصبح مصدرا للعلاج النفسي للمريض وتحمله الوقت الطويل للغسيل الكلوي .