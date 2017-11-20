 خلال زيارة لمركز الفرعين بأحد رفيدة.. الوادعي: العمل على تحقيق مطالب الأهالي وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل المستويات في الخدمات البلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خلال زيارة لمركز الفرعين بأحد رفيدة.. الوادعي: العمل على تحقيق مطالب الأهالي وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل المستويات في الخدمات البلدية

خلال زيارة لمركز الفرعين بأحد رفيدة.. الوادعي: العمل على تحقيق مطالب الأهالي وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل المستويات في الخدمات البلدية
المناطق - أحد رفيدة

إلتقى رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي عدد من أهالي وسكان مركز الفرعين بمركز خدمات البلدية وإستمع لمطالبهم بحضور المختصين من البلدية بإدارة المشاريع والخدمات البلدية.
وأكد رئيس البلدية بأنه حضر لمركز الفرعين بهدف حصر الإحتياجات الأساسية والسعي لتلبيتها لهم خلال الأعوام القادمة وفق المخصصات المالية التي سوف تعتمد وسيتم إتاحتها للبلدية .
واكد الأهالي على أن مطالباتهم هي رفع مستوى مركز الخدمات البلدية إلى بلدية مستقلة مالياً وإدارياً لخدمة مركز الفرعين , وإقامة حديقة عامة للمركز وممشى رياضي وتجميل وتحسين مداخل مركز الفرعين من كافة الجهات وإزدواجية بعض الطرق وإنارتها وسفلتة بعض المخططات ورصفها وعمل حزام داخلي لقرى الفرعين ورصفة وإنارته وتخصيص موقعاً لإقامة كلية بنين تابعة للجامعة .
وأكد الوادعي بأن كافة الإحتياجات التي تقدموا بها أو التي تم رصدها خلال الجولة سيتم العمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل المستويات في الخدمات البلدية لجميع المناطق المشمولة بخدمات بلدية محافظة أحد رفيدة.

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