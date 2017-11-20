فيصل بن خالد : توقيع عقود مشروعات جديدة للمياه في مدن عسير بـ ١٠٤،٤٠٩،٣١٠ ملايين ريال

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة ، المشروعات الجديدة التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير، والتي تواكب برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وتهدف في مجملها إلى تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين ، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، وتترجم الحرص على توافر الخدمات وتهيئة كافة السبل لتحقيق تطلعات المواطنين .

وأكد الأمير فيصل بن خالد في تصريح صحفي ، أن المشروعات الجديدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي جرى توقيع عقودها مؤخرا وتستهدف عددا من المدن والمحافظات وفقا للأولوية ستحقق نقلة نوعية على مستوى المكان والإنسان ، معربا عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على مايقوم به من جهد ومتابعة لتنفيذ مشروعات الوزارة في منطقة عسير بشكل خاص وبقية مناطق المملكة بشكل عام ، مثمنا أداء فروع الوزارة في المنطقة وحرصهم على متابعة المشاريع وإنجازها في أوقاتها المحددة .

ووجه الأمير فيصل بن خالد برفع تقرير شهري لمستجدات الأعمال ونسب الإنجاز في كل المشروعات الجديدة لإمارة منطقة عسير والتي ستتابع آلية العمل وتقديم التسهيلات وتذليل كل مايواجه الشركات المنفذة خدمة للصالح العام .

وتشمل المشروعات الجديدة التي وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقودها كلا من :

١: تشغيل وصيانة محطة التنقية بالوجيد والآبار ومحطات الضخ وخطوط النقل إلى خزاني التجميع بمحافظتي تثليث وبيشة.

القيمة = ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال

مدة تنفيذ = ٣٦ شهرا .

٢: الإشراف على العمليات والمشاريع الصغيرة لشبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع رفع كفاءة محطات مياه الصرف الصحي في مدن عسير.

القيمة = ١٩،٩٠٨،٠٠٠ مليون ريال

مدة التنفيذ = ٣٦ شهرا .

٣: مشروع تنفيذ خطوط فرعية للصرف الصحي لأحياء متفرقة شرق مدينة أبها – مرحلة ثانية –

القيمة = ١٢،٠٥٨،٩٥٠ مليون ريال

مدة التنفيذ = ٢٤ شهرا .

٤: تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ والمعالجة بمحافظة محايل عسير – بنود مؤجلة – .

القيمة = ١١،٣٣٣،٣٣٣ مليون ريال

مدة التنفيذ = ٣٦ شهرا .

٥: مشروع إنشاء خزان ومحطة التوزيع في قرية بني ذيب التابعة لمحافظة محايل عسير.

القيمة = ١١،٢٢١،١٨٠ مليون ريال

مدة التنفيذ = ٢٤ شهرا .