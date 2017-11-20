 أمير عسير  يستقبل معالي رئيس هيئة الطيران المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غداً .. نائب أمير مكة المكرمة يبدأ أولى جولاته لمحافظات المنطقة شاهد..أطفال في الصحراء من أسرة واحدة شوه المرض أجسادهم يناشدون علاجهم أمانة المدينة  تواكب 2030 وتعلن إنشاء أول بلدية نسائية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .. 41 دولة إسلامية في مواجهة التطرف والإرهاب الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة “قبس” أمير عسير  يستقبل معالي رئيس هيئة الطيران المدني فيصل بن خالد : توقيع عقود مشروعات جديدة للمياه في مدن عسير بـ ١٠٤،٤٠٩،٣١٠ ملايين ريال خلال زيارة لمركز الفرعين بأحد رفيدة.. الوادعي: العمل على تحقيق مطالب الأهالي وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل المستويات في الخدمات البلدية عسير تشهد انطلاق أول معرض فنى لمرضى الكلى هيئة المساحة الجيولوجية: التوصيات التي خرجت بها فرق العمل لدراسة أسباب الهزات الأرضية في محافظة النماص مطمئنة بلدية الظهران ترفع 90 مركبة تالفة ومتهالكة بلدية الخبر تصادر أكثر من 144 ألف كرتون خضار 

أمير عسير  يستقبل معالي رئيس هيئة الطيران المدني

أمير عسير  يستقبل معالي رئيس هيئة الطيران المدني
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي يرافقه عدد من منسوبي الهيئة والذين يزورون المنطقة حالياً .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالتميمي ومرافقيه , متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة , منوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله – , مؤكداً سموه على ضرورة الإنتهاء من المشروع وفق خطته الزمنية .

واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد لشرح مفصل عن ماوصل إليه مشروع تطوير مطار أبها حيث أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المشروع الذي يستوعب نحو 22 طائرة في وقت واحد , فيما يستوعب  المطار في مرحلته الأخيرة  (13) مليون مسافر سنويا بمساحة أجمالية تبلغ 70.000 م2 , ومواقف سيارات تستوعب أكثر من (3000) سيارة .

وفي نهاية اللقاء قدم ” التميمي ” شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير لإهتمامه ومتابعته لسير عمل مشروع تطوير مطار أبها والذي يأتي ضمن مشاريع الهيئة التطويرية في المطارات الداخلية والإقليمية والدولية لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين في مدن المملكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران للانطلاق ضمن رؤية المملكة لعام 2030م”،

حضر اللقاء مدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>