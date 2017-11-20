أمير عسير  يستقبل معالي رئيس هيئة الطيران المدني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي يرافقه عدد من منسوبي الهيئة والذين يزورون المنطقة حالياً .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالتميمي ومرافقيه , متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة , منوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله – , مؤكداً سموه على ضرورة الإنتهاء من المشروع وفق خطته الزمنية .

واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد لشرح مفصل عن ماوصل إليه مشروع تطوير مطار أبها حيث أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المشروع الذي يستوعب نحو 22 طائرة في وقت واحد , فيما يستوعب المطار في مرحلته الأخيرة (13) مليون مسافر سنويا بمساحة أجمالية تبلغ 70.000 م2 , ومواقف سيارات تستوعب أكثر من (3000) سيارة .

وفي نهاية اللقاء قدم ” التميمي ” شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير لإهتمامه ومتابعته لسير عمل مشروع تطوير مطار أبها والذي يأتي ضمن مشاريع الهيئة التطويرية في المطارات الداخلية والإقليمية والدولية لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين في مدن المملكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران للانطلاق ضمن رؤية المملكة لعام 2030م”،

حضر اللقاء مدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني .