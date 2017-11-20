الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة “قبس”

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة (قبس) الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة صباح اليوم (الاثنين)، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

ونوه سموه بما تحظى به المؤسسات الخيرية في المملكة من دعمٍ واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله-، وما يتميز به المجتمع السعودي من حبٍ لأعمال الخير والبر، وسعياً لتطوير المجتمع من خلال هذه المؤسسات باختلاف توجهاتها واهتماماتها، مؤكداً يحفظه الله أن مؤسسة “قبس” تحمل اسم رجلٍ قدم لمحافظة الأحساء الكثير، واهتمامها بمجال القرآن والسنة والخطابة، هو تجسيد لما اهتم به رحمه الله، مثمناً سموه لأعضاء مجلس الأمناء اهتمامهم بالمؤسسة ونشاطاتها، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في متابعة أعمال المؤسسة وخططها، وتقييم ما أطلقته من مبادرات في هذا الشأن، مشدداً سموه على أهمية أن تواصل المؤسسة عملها من خلال الشراكة مع كافة الجهات التي تتقاطع مع المؤسسة في أهدافها، وأن يتم قياس أثر كافة المبادرات التي يتم اطلاقها، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.

وناقش المجلس التقرير الذي قدمه أمين المجلس د.أحمد البوعلي، وأقر المجلس المبادرات والبرامج التي تم تقديمها ومنها: الملتقى الثاني بعنوان (شباب الرؤية2030)، والمسابقة الكبرى للقرآن والسنة والخطابة، والمقرأة الإلكترونية.

من جهته قدم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه برئاسة مجلس الأمناء، وعلى تحفيزه المستمر، وعطائه الدائم لكل أعمال البر والتنمية، كما شكر نائب رئيس مجلس الأمناء أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهد لتحقق المؤسسة أهدافها، شاكراً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد ومعالي نائبه، ما تحظى به المؤسسة من رعاية.

تجدر الإشارة إلى ان مؤسسة (قبس) تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، وانشأت عام ١٤٣٣ هـ وتقيم عدداً من المسابقات النوعية للقرآن والسنة والخطابة.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته ثلاثين عضواً، من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، من مختلف التخصصات والخبرات، لإثراء عمل المؤسسة، ومتابعة تحقيقها لأهدافها، ومن أبرز أعضاء مجلس الأمناء: صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن جلوي، ومعالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل، ومعالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.