أمانة المدينة  تواكب 2030 وتعلن إنشاء أول بلدية نسائية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن أنشاء أول بلدية نسائية لخدمة المجتمع النسائي لاستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعى لتمكينها ووضعها على الطريق بوصفها الذراع المشارك في تحقيق رؤية المملكة وخطط التحوّل الوطني, ولتحصل على خدمات بلدية متكاملة تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة وإصدار رخص البناء لهن والعمليات الرقابية للأنشطة النسائية والإستثمارات البلدية النسائية وغيرها من الخدمات البلدية التي تحتاجها المرأة وذلك في أطار رؤية المملكة 2030 م وخطة التحول الوطني 2020 لتمكين المرأة وخدمتها .

معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس / محمد بن عبدالهادي العمري أوضح أن إنشاء البلدية النسائية جاءت فكرة لكفاءة المرأة وقدرتها على الانجاز مؤكدا أن البلدية ستكون جسرا من جسور تيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال كما ستكون حاضنة للأفكار النسويه الإبداعية وذلك أيمانا بأن الرجل والمرأة يحركان معا قافلة التنمية ويقودانها إلى المكان المأمول والمنتظر وسنعمل على إنشاء بلديات نسائية مماثلة في المحافظات لإيمان المجتمع بقدرة المرأة على تحقيق انجازات ميدانية شاملة. وأضاف أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ يمثل أكبر الداعمين لمبادرات الأمانة التي تصب في تحقيق رؤية المملكة وتنفيذ خطط التحول الوطني ومن بينها مشاريع تمكين المرأة داخل محافل العمل لتقديم وتسهيل الخدمة للمجتمع النسائي. وقدم معالي المهندس العمري الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز على مايولونه لهذه المنطقة وأبناءها وزوارها من رعاية وعناية واهتمام في كافة المجالات.