شاهد..أطفال في الصحراء من أسرة واحدة شوه المرض أجسادهم يناشدون علاجهم

كشف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مقطع صوره بنسفه خلال رحلة برية له عن وجود “3” أطفال يسكنون مع ذويهم في البر ويعانون مرض جلدي نادر.

وأظهر المقطع المصور، مدى معاناة الأطفال الثلاثة، وكيف تسبب المرض الجلدي بإعاقة طفلين منهم بينما الطفل الثالث، لا يزل يتمسك بالأمل وبالكاد يستطيع المشي من شدة المعاناة.

ولم يحدد مصور المقطع المكان والزمن الذي التقط فيه المقطع المؤلم للأطفال الثلاثة، ومن باب المسئولية الاجتماعية تناشد صحيفة “المناطق”، الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص بالبحث عن هؤلاء الأطفال والمساعدة في علاجهم بما يرفع معاناتهم وآلامهم.