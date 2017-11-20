 رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي في ختام الدورة الثانية للمنتدى يشكر أمير منطقة الرياض على رعايته المنتدى ويثمن جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي في ختام الدورة الثانية للمنتدى يشكر أمير منطقة الرياض على رعايته المنتدى ويثمن جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة

رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي في ختام الدورة الثانية للمنتدى يشكر أمير منطقة الرياض على رعايته المنتدى ويثمن جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة
المناطق ـ الرياض

عبّر د.فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي عن الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على تفضله برعاية المنتدى وعلى تشريفه حفل افتتاح الدورة الثانية ، فقد كان لذلك أبلغ الأثر في إنجاح الدورة الجديدة ، وهو ما يؤكد حرص المسؤولين في بلادنا على دعم وتشجيع المبادرات الوطنية المخلصة الهادفة الى الإسهام في خدمة البلاد ودعم التنمية فيها .
كما عبر د. الحارثي عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة المنتدى لقاء ما بذلوا من جهود مادية ومعنوية من أجل إنجاح هذه الدورة من المنتدى خدمة لرسالتنا ولأهدافنا التي تصب دائماً بإذن الله في خدمة قيادتنا وأهلنا ووطننا .
وقال موجها خطابه إلى أعضاء المجلس  : لقد احطمونا بكريم دعمكم ، وبالغ تشجيعكم ، واعطيتمونا من وقتكم وقلقكم ، فأنتم بحق شركاء النجاح الذي تحقق ولله الحمد . نسأل الله أن يهدينا دائماً لما يحب ويرضى ، و أن يوفقنا لكل ما من شأنه أن يكون خدمة للدين والقيادة والوطن ، وندعو الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمه ، وأن يعز قيادتنا ويمدها بنصر من عنده .
و نوَّه رئيس مجلس الإدارة بأهمية الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نجم عنها قيام معرض ابتكر  وإطلاق جائزة الابتكار لأول مرة ، كما أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية الاخرى وفِي. مقدمتها الشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وقد ثمن د. الحارثي الجهود التي بذلتها اللجان العاملة في المنتدى ولاسيما اللجنة التنظيمية بقيادة مساعدة الرئيس أ. فاطمة الشريف واللجنة العلمية برئاسة د. عبدالله الحمود ( وهو يرأس اللجنة لعامين متتاليين)  فقد كان للجنتين بالغ الأثر فيما ظهر عليه المنتدى من حسن تنظيم ومن قيمة منهجية و علمية أكدتها محاور الجلسات ، وأهمية المتحدثين ، و أهمية الأوراق والمداخلات التي قدموها ، كما أكدتها المحاضرات وورش العمل التي قدمها وأشرف عليها قامات مرموقة ، ومؤسسات ومنظمات مشهود لها بالإنجاز والتفوق من داخل المملكة ومن خارجها ، وهي عبارة عن شراكات علمية على قدر عالٍ من الأهمية .
كما أبدى د. الحارثي تقديره للجهد الذي بذله المركز الاعلامي بإدارة وليد بن سالم الحارثي
وختم رئيس المجلس بشكر الشركاء والرعاة ، و كل من كان له فضل في دعم المنتدى من الأصدقاء والزملاء في “ملتقى أسبار”  ، وفي وسائل الإعلام ومنصاته المختلفة ، وكذلك كل من عبر عن مشاعر نبيلة وإيجابية تجاه المنجز ، وقال د. الحارثي بأن ذلك كله يدفعنا الى بذل جهود أفضل في الدورات المقبلة للمنتدى بإذن الله .

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