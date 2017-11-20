‏أمير الحدود الشمالية: ‏أهمية تهيئة الظروف الملائمة لخدمة المواطن الكريم بيسر وسهولة وتبسيط الإجراءات التي تضمن تطبيق النظام وإزالة المعوقات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، اللواء عبدالرحمن الجلعود, الذي قدم للسلام على سموه عقب تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للأحوال المدنية، متمنياً سموه له التوفيق فيما كلف به .

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الأمور ذات العلاقة بسير العمل بأفرع إدارات الأحوال المدنية بالمنطقة .

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لخدمة المواطن الكريم بيسر وسهولة وتبسيط الإجراءات التي تضمن تطبيق النظام وإزالة المعوقات, وبما يكفل تقديم خدمة أفضل للمواطن في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله – .

من جانبه أعرب اللواء الجلعود عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه سموه من اهتمام لإدارة الأحوال المدنية ومكاتبها بالمنطقة, مؤكداً العمل على تسخير الامكانيات والسبل كافة لتذليل كل مايعيق سير العمل وخدمة المواطنين, إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .