 يستمر حتى 12 ربيع الأول الجاري .. تقنية جدة تستعد لقبول أكثر من 630 متدربا في مرحلة البكالوريوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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يستمر حتى 12 ربيع الأول الجاري .. تقنية جدة تستعد لقبول أكثر من 630 متدربا في مرحلة البكالوريوس

يستمر حتى 12 ربيع الأول الجاري .. تقنية جدة تستعد لقبول أكثر من 630 متدربا في مرحلة البكالوريوس
المناطق ـ جدة

اعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة عن بدء القبول لمرحلة البكالوريوس الصباحي والمسائي اعتبارا من ١ ربيع الاول الحالي وحتى ١٢ من ذات الشهر.
وبيّن عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ان الكلية تستهدف قبول 630 متدربا لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية وذلك للالتحاق بالتخصصات المتاحة وهي: هندسة تقنية كهربائية وهندسة تقنية ميكانيكية تخصص إنتاج وهندسة تقنية ميكانيكية تخصص تبريد وتكييف الهواء وهندسة تقنية ميكانيكية تخصص ميكانيكا السيارات وهندسة تقنية التشييد والإدارة المكتبية والمحاسبة
مشيرا الى ان شروط القبول للتسجيل في البكالوريوس في الفترة الصباحية :  أن يكون سعوديا أو من أم سعودية. وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة : دبلوم كلية اتصالات , دبلوم تقني من خارج المملكة, دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية, دبلوم الكلية التقنية, درجة جامعية متوسطة في العلوم, دبلوم فوق الثانوي من معهد الادارة, دبلوم تخصصات صحية, دبلوم كلية خدمة المجتمع, دبلوم معاهد التدريب الأهلي, دبلوم المعهد الوطني للتقنية وأن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية التالية فقط: اختبار STEP مطلوب 45 من 100 اختبار IELTS مطلوب 3.5 من 9 اختبار TOEFL IBT مطلوب 35 من 120 اختبار TOEFL CBT مطلوب 100 من 300 اختبار TOEFL Paper مطلوب 400 من 677 . وألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة . وألا يكون لديه شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها وألا يكون مفصولاً لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل وأن لا يكون متخرجا أو مستمرا في البكالوريوس. ويجب على المتقدم أن لا يترشح على برنامج آخر في نفس الفترة التدريبية وأن يكون غير موظفا أو لديه تفريغ من جهة العمل.
اما الشروط العامة للتسجيل في البكالوريوس المسائي فهي : أن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة : دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية, دبلوم كلية اتصالات التابعة لوزارة البرق و البريد و الهاتف, دبلوم الكلية التقنية, درجة جامعية متوسطة في العلوم, دبلوم فوق الثانوي من معهد الادارة, دبلوم تخصصات صحية, دبلوم كلية خدمة المجتمع, دبلوم معاهد التدريب الأهلي, دبلوم المعهد الوطني للتقنية, دبلوم تقني من خارج المملكة وألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة وأن لا يكون متخرجا أو مستمرا في البكالوريوس كما ان التقديم مفتوح للموظفين و غير الموظفين.

وذلك عبر التقديم الكتروني على الرابط :

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأكد السريعي على اهتمام الكلية بجودة آليات القبول ومتابعة مراحلها بدقة منذ بداية التقديم وحتى انطلاق العملية التدريبية . كاشفاً بأن مرحلة القبول في الدبلوم الصباحي والمسائي سيتم الإعلان عنها يوم 15 ربيع الأول بطاقة استيعابية تصل الى 1330متدربا وبذلك يكون اجمالي الطاقة الاستيعابية في جميع البرامج والمراحل  للفصل القادم هي : 1960 متدربا .

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