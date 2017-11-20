امير الباحة يترأس اجتماعا موسعاً بأعضاء الهيئة الاستشارية

ترأس صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس الهيئة الاستشارية لتطوير منطقة الباحه بقاعة الاجتماعات بديوان الامارة اليوم اجتماعاً موسعاً بأعضاء الهيئة الاستشارية والتي تصم نخبة من أبناء المنطقة من أكاديميين ورجال اعمال وبحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري نائب رئيس الهيئة .

وفي بداية الاجتماع رحب سمو امير المنطقة بأعضاء الهيئة مقدما شكره للجميع لقاء ما قدموه من جهود خلال الفتره الماضية ، مؤكداً على ضرورة تطوير آليات العمل و تفعيل دور الهيئة وفق ماتقدمت به من مبادرات ورؤى لتطوير تنمية منطقة الباحة مع المتابعة والرفع بما يتم حيال تنفيذ تلك المبادرات ، ونوه سموه بما تحظى به منطقة الباحة من رعاية ودعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة – اعزها الله – والتى تسعى الى توفير كل ما يحتاجه المواطن داعياً الى العمل الجاد لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الحكيمة -حفظها الله – .

كما استعرض الدكتور على الغامدي أمين الهيئة الاستشارية ابرز مهام واعمال الهيئة والمبادرات التي سيتم مناقشتها ومن ثم اعتمادها والتي ترتكز على المزايا والمقومات التي تتمتع بها منطقة الباحة

ووجّه سمو أمير منطقة الباحة بأهمية مراجعة المبادرات المقدمة لتكون مواكبه لرؤية المملكة 2030 والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية لضمان الاستفادة منها بحيث تكون مدروسة وممكنة التطبيق مع استمراريتها وتطويرها والرفع بها عاجلاً .