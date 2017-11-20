 تميز تعليم جازان يعقد الاجتماع التنسيقي لفريق إعداد ملف التميز الإداري لجائزة التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تميز تعليم جازان يعقد الاجتماع التنسيقي لفريق إعداد ملف التميز الإداري لجائزة التعليم

تميز تعليم جازان يعقد الاجتماع التنسيقي لفريق إعداد ملف التميز الإداري لجائزة التعليم
المناطق - جازان

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في مركز التميز اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي لفريق إعداد ملف التميز الإداري لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة بقاعة التميز بالإدارة .
وأوضح مدير مركز التميز بتعليم جازان الأستاذ عبدالله بن أحمد مطهر بأنه جرى خلال الاجتماع استعراضاً لخطة العمل وآليته وتوزيعاً للمهام وتحديد خطة زمنية لإعداد ملف التميز بالإضافة لاستثمار خبرات الفائزين في الجائزة ، وأشار مطهر إلى أنه سيكون هناك اجتماعا اسبوعيا لفريق العمل لتطويره وتذليل الصعوبات ، مقدماً شكره لمدير التعليم حرصه ودعمه غير المستغرب في رعاية التميز وتطوير مبادراته ، وللحضور على مشاركتهم الفاعلة ، ومؤكداً على أهمية نشر ثقافة التميز ، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، وشهد الاجتماع حضوراً لمنسقي الجائزة بقطاعي البنين والبنات لتعليم جازان.
الجدير بالذكر إلى أن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قد أصدر مؤخرا قراراً بإحداث مركزاً للتميز بالإدارة وتسكين جائزة التعليم فيه وتشكيل إدارته بهدف تحقيق معايير التميز الإداري لكافة مستويات العمل بالإدارة .

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