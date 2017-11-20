المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: مسرح “حوير” يقدم معلومات تراثية للأطفال

يعتني مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالمسرح إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التي تسهم في تنمية الطفل، وتعزيز القيم التربوية، والأخلاقية، والتعليمية من خلال تناول افكار وألعاب ومصطلحات من الموروث الشعبي الأصيل، وتزويد الطفل بالمهارات والخبرات التي تساعده على بناء شخصيته المستقبلية. وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن من أسمى أهداف المهرجان التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية وتأصيل موروثنا الوطني بشتى جوانبه والمحافظة عليه ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المهرجان جهز أركاناً متنوعة ليعيش الأطفال من خلالها أجواء التراث الوطني والأزياء الشعبية، ويتعرفوا على الماضي بعراقته والتراث بأصالته. وبين البقمي أن مسرح حوير سيقدم ” عروض ترفيهية، ومسابقات تفاعلية، ومسرحيات التراث الوطني، ومعرض للفنون التشكيلية والتصوير، وركن الرسم والفنون، وركن التصوير بالأزياء الشعبية، وركن المسابقات والألعاب وهدايا المهرجان .