 هبوط طائرة عسكرية ماليزية بدون إطارات في مطار لابوان الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هبوط طائرة عسكرية ماليزية بدون إطارات في مطار لابوان الدولي

هبوط طائرة عسكرية ماليزية بدون إطارات في مطار لابوان الدولي
المناطق ـ سعد عسيري

تعرضت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الماليزية إلى عطل مفاجئ أثناء هبوطها في مطار لابوان االدولي في ولاية ساراواك شرقي البلاد يوم أمس.
وقالت وزارة الدفاع الماليزية في بيان لها أن طائرة شحن عسكرية من نوع هركيوليز 130، هبطت بدون إطارات في الساعة الـ5.01 مساءًا بعد تحليقها لـ6 ساعات في الجو للتخلص من الوقود.
وأضاف البيان أن الطائرة العسكرية شهدت خللاً أثناء هبوطها، وأوضح البيان أن أفراد طاقم  الطائرة لم يصابوا بأذى.

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