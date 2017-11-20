أمانة الاحساء .. تُنذر 100 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وتُغلق 6 مسالخ عشوائية في العيون

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في بلدية العيون صادرت وخلال جولات المتابعة الرقابية المستمرة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة 63 كيلوغراماً من الأغذية ، كما تم توجيه الإنذارات لـ 100 منشأة مع الزامها بتصحيح أوضاعها المتعلقة بالاخلال بالاشتراطات الصحية ، وذلك وفق ماافاد به رئيس بلدية العيون المهندس ياسر الراشد والذي أشار الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للوائح والأنظمة البلدية ، مشيراً الى مداهمة واغلاق 6 ” مسالخ عشوائية ” للدواجن اوجدتها ” عمالة وافدة ” في مزارع البلدات وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية وتوفر عناصر النظافة العامة ،مؤكداً على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع مُخالفات تداول وتسويق أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية .

وأكدت الأمانة على ان المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب لها من خلال الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” ‪0548368888″) .