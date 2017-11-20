 مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد خطة فعاليات الغرفة ومشروع ميزانيتها التقديرية للعام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد خطة فعاليات الغرفة ومشروع ميزانيتها التقديرية للعام المقبل

مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد خطة فعاليات الغرفة ومشروع ميزانيتها التقديرية للعام المقبل
المناطق_منال الدوسري

اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء في اجتماعه الثالث للدورة العاشرة (1438 ـ 1442هـ)، بعد ظهر يوم أمس الأحد 01/02/1439هـ الموافق 19/11/2017م، برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس المجلس، مشروع خطة أنشطة وفعاليات الغرفة للسنة المقبلة وكذلك إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام 2018م.

واستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور أغلب الأعضاء وأمين عام الغرفة أبرز الفعاليات والنشاطات التي نظمّت ونفذّت بالغرفة خلال الفترة السابقة، مشيدًا بانطلاقة أعمال اللجان القطاعية بالغرفة عقب تشكيلها مؤخرًا، مؤكدًا على دورها في حل مختلف المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال والخروج بنتائج ملموسة ينعكس أثرها على تنمية وتطور كافة القطاعات الاقتصادية.

ووافق الاجتماع على إقامة حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال 2017 بفندق الأحساء انتركونتننتال، مؤكدًا على أهمية استمرار وتيرة النشاطات والبرامج والفعاليات المنفذة بالغرفة بنفس الزخم والحضور والتنوّع الذي تشهده خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالأحساء.

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