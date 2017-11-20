 مدير صحة الطائف يوجه برفع الجاهزية تحسبا للحالة الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير صحة الطائف يوجه برفع الجاهزية تحسبا للحالة الجوية

مدير صحة الطائف يوجه برفع الجاهزية تحسبا للحالة الجوية
المناطق_عادل الزهراني

وجه مدير الشئؤون الصحية بالطائف  صالح بن سعد المؤنس ,برفع الجاهزية في كافة المرافق الصحية يوم غدا الثلاثاء,بعد ورود تنبيه متقدم باللون” البرتقالي ” عن توقعات بهطول امطار من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها الطائف.واعدت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع المستشفيات  والمراكز الصحية تتمثل في تجهيز الفرق الطبية الميدانية ,وفرق الاسناد ,والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الاوضاع اولا بأول .واكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ,ان هناك تنسيقا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق اسناد في  المواقع المختلفة متى ماتطلبت الحاجة الى ذلك.اضافة الى التنسيق المستمر مع الهلال الاحمر فيما يخص الحوادث الميدانية المختلفة .موضحا ان غرفة العمليات بادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي, مرتبطة لاسلكيا بالعمليات الموحدة 911 مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة

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