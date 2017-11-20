هيئة الترفيه تواصل تميزها بـ«روزنامة الشتاء»

تقدم الهيئة العامة للترفيه ضمن روزنامة الشتاء عدداً من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، يأتي في مقدمتها خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي حفلة غنائية للفنانَين عبادي الجوهر ونبيل شعيل وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخميس 23 نوفمبر، تأتي هذه الأمسية ضمن “حفلات السعودية” التي تقدمها الهيئة خلال موسم الشتاء.

وينتظر زوار شاطئ نصف القمر (شاطئ اللؤلؤ) في الخبر خلال الفترة 23-25 نوفمبر ، مهرجان طائرات الترفيه 2، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الحادية عشر مساءً، الذي تقدم فيه عدد من الطائرات الورقية والشراعية بجميع أشكالها منظر يتناغم مع الرمال الشاطئية والبحر والسماء.

وفي الرياض، وتحديداً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يقام المعرض التفاعلي “كوميك كون أريبيا” خلال الفترة 23-25 نوفمبر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تحتوي هذه الفعالية على معرض تفاعلي متخصص بعالم شخصيات الكوميكس المشهورة بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، كما يقيم المعرض للزوار محطات تفاعلية تتيح لهم استعراض وتجربة آخر إصدارات الشركات العالمية من القصص والأفلام والألعاب في مجال الكوميكس.

ويسبق ذلك المعرض التفاعلي بأيام معرض “سفاري تك” في نسخته الثالثة، والذي تتبناه إحدى الشركات الوطنية، ويقام على ذات المركز بدءاً من مساء غدٍ الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، ويتمازج مع منظومة الترفيه في هذا الموسم، حيث ينتظر فيه عشاق الرحلات البرية عروضاً لكل مستلزمات الرحلات البرية والبحرية وغيرها، ويحتوي على منطقة خاصة بالفعاليات، قسمت لأربع رحلات، بأربعة أجواء مختلفة، تستهدف العائلات والشباب والأطفال، إلى جانب فعاليات أخرى شيقة يقدمها المعرض لزواره.

كما تقدم الهيئة لعشاق القهوة فعالية “1974” بقاعة الفريدة بالرياض في الفترة 24-26 نوفمبر والتي ستضم أكثر من 60 مقهى ومتجر حلويات في مكان واحد، بالإضافة إلى تواجد الفرق استعراضية، وعروض ثلاثية الأبعاد، كما تقام عروض (الستاند أب كوميدي) بجمعية الثقافة والفنون بجدة يومي الخميس والجمعة 23-24 نوفمبر.

وتستمر فعاليات العرض المسرحي “دورا” للأطفال وفعالية “دورا فرند شيب فيستا” في الكادي مول بجازان، بالإضافة إلى أنشطة “آيس أيج سبيس ترافيلير” في دراين مول بالدمام، وفعالية “كتشن مشن دورا” في عسير مول بأبها إلى 22 من نوفمبر.

ودعت هيئة الترفيه إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.‏‫