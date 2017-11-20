 الأرصاد: نتابع مع الجهات المختصة لرصد الحسابات التي تستغل الظواهر الجوية بهدف التكسب الإعلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: نتابع مع الجهات المختصة لرصد الحسابات التي تستغل الظواهر الجوية بهدف التكسب الإعلامي

الأرصاد: نتابع مع الجهات المختصة لرصد الحسابات التي تستغل الظواهر الجوية بهدف التكسب الإعلامي
المناطق_الرياض

كشف الناطق الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الهيئة ترصد مع الجهات المختصة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل الظواهر الجوية وتصدر تنبيهات وتحذيرات بهدف التكسب الإعلامي، مؤكداً بأن هيئة الأرصاد ستتخذ الإجراء النظامي حيالها.

وبيّن القحطاني أن الهيئة ستستمر في متابعة الحالة الجوية مع أكثر من 16 جهة حكومية معنية بالظواهر الجوية وعلى مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن تعليق الدراسة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية يأتي بناءً على الاشتراطات المرتبطة بالآلية المتبعة للظواهر الجوية والإنذار المبكر.

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