 أمانة المدينة المنورة تعلن إنشاء أول بلدية نسائية على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة المدينة المنورة تعلن إنشاء أول بلدية نسائية على مستوى المملكة

أمانة المدينة المنورة تعلن إنشاء أول بلدية نسائية على مستوى المملكة
المناطق_المدينة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم إنشاء أول بلدية نسائية على مستوى المملكة لخدمة المجتمع النسائي، ولتحصل على خدمات بلدية متكاملة تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة وإصدار رخص البناء لهن والعمليات الرقابية للأنشطة النسائية.

وأوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إنشاء البلدية النسائية جاءت فكرته لكفاءة المرأة وقدرتها على الإنجاز، مؤكدًا أن البلدية ستكون جسرًا لتيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال، كما ستكون حاضنة للأفكار النسائية الإبداعية.

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