 الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الشديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الشديدة

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الشديدة
المناطق_الرياض

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية مختلفة وامطار رعدية على معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأثنين 2-5ربيع اول.

وبينت أنها تتوقع بمشيئة الله تعالى حالة مطرية على اجزاء من المملكة

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق: (الحدود الشمالية, الجوف, حائل, تبوك, المدينة المنورة, مكة المكرمة , القصيم, الرياض, )بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الامطار الرعدية على المناطق الساحلية (الوجه,املج,ينبع,رابغ,جدة,الليث).

ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول. وتهيب بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن اماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع.

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