 “جامعة جدة” و “المؤسس” تعلنان تعليق الدراسة غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“جامعة جدة” و “المؤسس” تعلنان تعليق الدراسة غدا

“جامعة جدة” و “المؤسس” تعلنان تعليق الدراسة غدا
المناطق_جدة

أعلن المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي أنه نظرا للتقارير عن الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد (الثلاثاء) وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد وجه مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان بتعليق الدراسة ليوم غد (الثلاثاء) ٣ / ٣ /  ١٤٣٩ هـ  في المقر الرئيسي للجامعة وجميع فروعها بما فيها محافظتي الكامل وخليص للطلاب والطالبات.

وفي السياق نفسه، ‏أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة في الجامعة وجميع فروعها بمحافظة رابغ و جدة غدا الثلاثاء. 

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