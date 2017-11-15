الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء تُقيم الحفل السنوي لنادي الابتسامات الحلوة لأطفال السكري في المنطقة الشرقية

وقفتا الطفلة زينب اليوشع و الطفلة ليان فياض، امام أكثر من 500 طفل وعائلتهم في حفل “نادي الابتسامات الحلوة” السنوي الذي تقيمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، وخصص هذا النادي للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول والثاني وهو أول نادي لاطفال السكري بالمملكة والخليج والوطن العربي يقدم خدمات فعلية تثقيفية اجتماعية ومتابعة للأطفال وذويهم، وقفتا لتقول ان السكري لن يمنعنا من ممارسة حياتنا العادية وتقديم العديد من الفعاليات والتطوع في كثير من البرامج رغم نظرة البعض القاصرة عن مرضى السكر بأنهم عنصر غير فعال في المجتمع.

وقدمتا الطفلتين العديد من النصائح للأطفال لكيفية التعايش مع هذا الصديق المزعج بحسب ما أسمياه بأمان وبصحة وبدون مضاعفات طبية، وقد كرمهم عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعدية للسكر والغدد الصماء، وشكرهم على انضامهم لنادي الابتسامات الحلوة في الجمعية.

واشار عبدالعزيز التركي، ان الاحتفال السنوي لنادي الابتسامات الحلوة لاطفال السكري التابع للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عضو التحالف السعودي للامراض الغير معدية، قد اقيم في مركز “روائع المكتبات” بمجمع أمواج بالظهران أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر وقد حضر الحفل أكثر من 500 طفل مع ذويهم.

واضاف ان هذا الحفل تثقيفي ترفيهي بهدف التوعية عبر الترفيه بإجراءات الوقاية وكيفية التعايش مع مرض السكري لدى الأطفال، وشمل عدة اركان تفاعلية للأطفال منها: كيفية تحضير الشاندويشات الصحية والوجبات المدرسية، التسوق الصحي للمنتجات الغذائية المناسبة لهم، غسل الايدي بالماء والصابون وطرق تعقيمها، ركن الثقافة الغذائية على نموذج “طبق السكري”، ركن الروسومات والألعاب الذكية، ركن الرياضة والثقافة البدنية، تعريف لاحدث طرق قياس لسكر الدم واجهزة الفحص، تعريف لمضخات الانسولين الحديثة، وركن قياس كتلة الجسم بالنسبة للأطفال البدناء.

فيما أوضح د. كامل سلامة امين عام الجمعية، ان الحفل شمل ايضا القاء عدة محاضرات تثقيفية حول الغذاء والرياضة وطوارئ السكري والتسوق الصحي للأطفال وذويهم وركن استشارات طبية تحت اشراف طبيبات غدد صماء للأطفال.

وفي ذات السياق كرمت الجمعية افضل طفل وطفلة لديهم قياسات سكر الدم التراكمي بالمعدل الطبيعي، وهذه المسابقة اشترك بها مئات الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول من مستشفيات الخبر والدمام والجبيل.

وشهدت الفعاليات، في مجمع أمواج بالظهران، إقبالاً مكثفاً وتفاعلاً ملفتاً من قبل الزوار، لا سيما الأطفال المصابين وأولياء أمورهم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية المقدمة، وتعرفوا ومن خلال التجربة العملية على أهم الإجراءات التي تضمن للأطفال المصابين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء الاصابة.

وقد اثنى ذوي الأطفال والجهات المشاركة على حسن التنظيم والاعداد للحفل وعلى تفاعل الاطفال وذويهم مع الاركان التثقيفية، بالاضافة إلى الاشادة بالحفل من قبل عدة جهات تعليمية ومدارس شاركت بالنسبة للحياة المدرسية الصحية للطلاب والطالبات المصابين بالسكري من النوع الأول، وفي الختام وزعت الجمعية على الحضور من اطفال وذويهم جوائز واطعمة صحية واجهزة سكر.