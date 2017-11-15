ختام برنامج إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” بجدة

بإشراف الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ورعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية اختتم ظهر هذا اليوم بوحدة التدريب بمكتب التعليم بوسط جدة البرنامج التدريبي الذي قدمه الاستاذ عبدالله بن يوسف الزهراني المشرف التربوي والمدرب المعتمد من شركة تطوير للخدمات التعليمية والذي استمرت على مدار يومين وكان بعنوان “إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” ضمن سلسلة البرامج التي تقدمها شركة تطوير لرفع مستوى النمو المهني لدى المعلمين سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030

وشارك في البرنامج الذي حوى عروض تقديمية وورش عمل ومناشط عدة نخبة من معلمي التربية البدنية بجدة. كما وشرف البرنامج رئيس قسم التربية البدنية بتعليم جدة سفير الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية الاستاذ خالد شافعي الذي ثمن جهود المشاركين في هذا البرنامج.