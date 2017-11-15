 ختام برنامج إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ختام برنامج إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” بجدة

ختام برنامج إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” بجدة
المناطق_عادل الزهراني

بإشراف الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ورعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية اختتم ظهر هذا اليوم بوحدة التدريب بمكتب التعليم بوسط جدة البرنامج التدريبي الذي قدمه الاستاذ عبدالله بن يوسف الزهراني المشرف التربوي والمدرب المعتمد من شركة تطوير للخدمات التعليمية والذي استمرت على مدار يومين وكان بعنوان “إدارة وتقويم برامج الرياضة المدرسية” ضمن سلسلة البرامج التي تقدمها شركة تطوير لرفع مستوى النمو المهني لدى المعلمين سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030
وشارك في البرنامج الذي حوى عروض تقديمية وورش عمل ومناشط عدة نخبة من معلمي التربية البدنية بجدة. كما وشرف البرنامج رئيس قسم التربية البدنية بتعليم جدة سفير الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية الاستاذ خالد شافعي الذي ثمن جهود المشاركين في هذا البرنامج.

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