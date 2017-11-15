 أمير الحدود الشمالية يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الحدود الشمالية يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية
المناطق_عرعر

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في لقائه الأسبوعي اليوم أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في ديوان الإمارة بمدينة عرعر.
‏‎وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً سموه إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا.
‏‎وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.
‏‎عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .


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