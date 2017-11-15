أمانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أطلقت أمانة منطقة الباحة حملة ميدانية تفتيشية بمشاركة فرق الرقابة الصحية من العاملين في الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وبلدية الشمال الفرعية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات تحت شعار (غذاؤكم أمانة).

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الحملة التي أستمرت لمدة أسبوع أسفرت عن مصادرة (٤٨٥) كيلوغرام طماط مجمد غير صالح للإستهلاك الآدمي و(٦٠) كيلوغرام باذنجان تظهر عليها علامات التلف وكميات من العجين والرقاق التي إتضح تخزينها وتداولها بطرق غير مناسبة، و(٤٨) كيلوغرام من سلطة الخضار بسبب سوء الحفظ والتداول، و(١٣) كيلوغرام طحينة سائلة غير صالحة للإستهلاك. كما تم من خلال الحملة مصادرة عدد كبير من أواني وأدوات الطبخ وألواح التقطيع لعدم انطباق المعايير الصحية عليها.

وأكد أمين منطقة الباحة بأن هذه الحملة المكثفة سوف تستمر في الفترة القادمة مشدداً على أهمية تطبيق معايير السلامة الغذائية والصحة العامة على كافة المنشآت الغذائية والعاملين بها، داعياً في ذات الوقت جميع المواطنين والمقيمين في مدينة الباحة للإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة من خلال الإتصال على الرقم الموحد 940 أو عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي الأخرى مثل حساب الأمانة في تويتر مبيناً بأن جميع البلاغات المستلمة ستحظى على الفور بالعناية والإهتمام من قبل المسؤولين والمختصين في الأمانة الذين سيباشرون ميدانياً الحالات المبلغ عنها ويستكملون الإجراءات النظامية حيالها بما يضمن سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها المختلفة.