أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة هادف للتطوير والتطوع ومجلس شباب المنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , التقرير السنوي الأول لمجموعة هادف للتطوير والتطوع ، الذي يتحدث عن جهود الشباب وتحقيقهم للتميز في مجال تطوير مواهبهم ومشاركاتهم التطوعية في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مجموعة هادف للتطوير والتطوع صالح بن محمد السالم ، وعددٌ من أعضاء المجموعة الشباب لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة هادف ومجلس شباب المنطقة ، حيث رحب سموه بهم , مثنياً على إنجازاتهم ، ودورهم البارز في تحقيق مبدأ الخدمة التطوعية الاجتماعية من خلال روح الشباب المعطاء الذي شكل مسيرة متنوعة من المشاركات التطوعية في جوانبه المختلفة ، وأظهر عديداً من الإنجازات التي يفخر بها كل شاب وفتاة .

كما شكر سمو أمير منطقة القصيم مدير وأعضاء مجموعة هادف على جهودهم الرامية إلى تطوير مواهبهم ومشاركاتهم التطوعية ، لتواكب التطورات الاجتماعية المتنامية في محافظات المنطقة , متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح .

من جانبه أوضح مدير مجموعة هادف صالح السالم ، أن المجموعة بفضل من الله ثم بدعم وتشجيع سمو أمير منطقة القصيم لأبنائه الشباب والشابات ، إتاحة لهم الفرصة للتميز في مجال تطوير مواهبهم ومشاركاتهم التطوعية في مختلف مدن ومحافظات منطقة القصيم ، شاكراً لسموه حرصه ومتابعته الدائمة لكل مايخدم الشباب في المنطقة ، مؤكداً على ذلك لقائه اليوم بهم ، والاستفادة من توجيهات سموه النيرة التي تخدمهم في المجال التطوعي ، داعياً الله أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وأن يوفقنا نحن الشباب والفتيات لخدمة ديننا ووطننا.

حضر الاستقبال وكيل أمارة المنطقة للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين عام مجلس شباب المنطقة دهش الدهش .