 نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم ” رتل ” بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم ” رتل ” بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم ” رتل ” بالمنطقة
المناطق_نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران , في مكتبه بديوان الإمارة, اليوم رئيس جمعيات تحفيظ القران الكريم بالمنطقة الدكتور مسفر بن سعيد لسلوم يرافقه عدداً من منسوبي إدارة جمعية رتل لتحفيظ القران الكريم.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات جمعية رتل بالمنطقة ، واشتمل التقرير على عدد الحفاظ والحافظات لكتاب الله الكريم كاملاً, والبالغ عددهم (618) حافظاً وحافظة منذ تأسيس الجمعية وحتى العام الحالي.

وأثنى سموّه على الجهود المباركة التي تقوم بها الجمعية لتحفيظ القران الكريم, متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لخدمة القران الكريم

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