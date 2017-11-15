 نائب أمير نجران يلتقي رئيس النادي الادبي بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يلتقي رئيس النادي الادبي بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي رئيس النادي الادبي بالمنطقة
المناطق_نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران , في مكتبه بديوان الإمارة, اليوم رئيس النادي الأدبي بالمنطقة سعيد بن علي ال مرضمه  يرافقه عدداً من منسوبي النادي .

وتسلّم سموّه خلال اللقاء تقريراً عن مسابقة “مواهب في حب الوطن ” والتي أقامتها وزارة الثقافة والإعلام في منطقة نجران والتي احتوت فعالياتها على القصة القصيرة والفيلم القصير والفنون التشكيلية إضافة إلى الشعر الفصيح والعام .

كما أطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الانتهاء من مشروع مبنى النادي الأدبي الجديد بالمنطقة .

وأشاد سموّه بالجهود التي يقوم بها النادي الأدبي ومايقدمه من خدمات وفعاليات ثقافية منوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع بالمنطقة .

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