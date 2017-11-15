نائب أمير نجران يلتقي رئيس النادي الادبي بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران , في مكتبه بديوان الإمارة, اليوم رئيس النادي الأدبي بالمنطقة سعيد بن علي ال مرضمه يرافقه عدداً من منسوبي النادي .

وتسلّم سموّه خلال اللقاء تقريراً عن مسابقة “مواهب في حب الوطن ” والتي أقامتها وزارة الثقافة والإعلام في منطقة نجران والتي احتوت فعالياتها على القصة القصيرة والفيلم القصير والفنون التشكيلية إضافة إلى الشعر الفصيح والعام .

كما أطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الانتهاء من مشروع مبنى النادي الأدبي الجديد بالمنطقة .

وأشاد سموّه بالجهود التي يقوم بها النادي الأدبي ومايقدمه من خدمات وفعاليات ثقافية منوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع بالمنطقة .