 نائب أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية سيلبي احتياجات المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية سيلبي احتياجات المستفيدين

نائب أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية سيلبي احتياجات المستفيدين
المناطق_أمل بهكلي
وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من حسابه الخاص، بأنه عمل خيري عظيم تم توجيهه للمستفيدين من الدعم والبالغ عددهم (10,166) مستفيد ومستفيدة في تلك المناطق.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن هذه الدعم  الذي جاء استكمالاً للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة وجد صداه في نفوس المستفيدين من الدعم وأثره واهميته  في توفير كثير من احتياجاتهم ، سائلا المولى عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لسمو ولي العهد ـ حفظه لقاء ما قدم ويقدم من أعمال خيرية.

وشدد سموه على أن الدعم المادي لتلك الجمعيات سيسهم في قيامها بما يناط بها من أعمال ومهام خيرية لتلبية احتياجات المستفيدين وتقديم خدماتها لهم على الوجه المطلوب ، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتقديم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات وبما يوفر سبل العيش الكريم لجميع أبناء هذا الوطن العزيز, داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة..

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