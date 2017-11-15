أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية استمرار لاهتمام القيادة بأبنائها المواطنين

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بالدعم المادي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- للجمعيات الخيرية في المناطق الجنوبية بأكثر من “12” مليون ريال.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن دعم سمو ولي العهد المادي لتلك الجمعيات يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من رعاية وإهتمام بأبناءها المواطنين وكل ما يهم العمل الخيري والتنموي بمختلف مناطق المملكة .

ورفع سمو أمير منطقة جازان بأسمه ونيابة عن المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية المستفيدة من دعم سمو ولي العهد آسمى آيات الشكر والعرفان بهذه المناسبة وما تجده منطقة جازان وأبناءها المواطن بمختلف محافظات المنطقة من دعم ورعاية في كافة المجالات , سائلا ً الله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة..