 أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية استمرار لاهتمام القيادة بأبنائها المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية استمرار لاهتمام القيادة بأبنائها المواطنين نائب أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية سيلبي احتياجات المستفيدين نائب الرئيس اليمني يؤكد: اليمن سيتخلص من عصابات الحوثي قريبا.. والنصر قادم نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم ” رتل ” بالمنطقة نائب أمير نجران يلتقي رئيس النادي الادبي بالمنطقة أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة هادف للتطوير والتطوع ومجلس شباب المنطقة منذ انطلاقة الحملات الميدانية “وطن بلا مخالف ” ضبط ٧٤٩ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم .. تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020…انطلاق أعمال مؤتمر أمن المعلومات بالرياض الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بجازان نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة .. الجبير: الإفراج عن 7 والاختلاسات وصلت 100 مليار دولار دوريات الأمن تضبط قاتل في غرب الرياض

أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية استمرار لاهتمام القيادة بأبنائها المواطنين

أمير منطقة جازان: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمناطق الجنوبية استمرار لاهتمام القيادة بأبنائها المواطنين
المناطق_أمل بهكلي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بالدعم المادي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- للجمعيات الخيرية في المناطق الجنوبية بأكثر من “12” مليون ريال.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن دعم سمو ولي العهد المادي لتلك الجمعيات يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من رعاية وإهتمام بأبناءها المواطنين وكل ما يهم العمل الخيري والتنموي بمختلف مناطق المملكة .

ورفع سمو أمير منطقة جازان بأسمه ونيابة عن المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية المستفيدة من دعم سمو ولي العهد آسمى آيات الشكر والعرفان بهذه المناسبة وما تجده منطقة جازان وأبناءها المواطن بمختلف محافظات المنطقة من دعم ورعاية في كافة المجالات , سائلا ً الله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>