 قبول خريجي “الانتساب” في وظائف الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قبول خريجي “الانتساب” في وظائف الصحة

قبول خريجي “الانتساب” في وظائف الصحة
المناطق - الرياض

وافقت الخدمة المدنية على قبول خريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد المنتظمين، شريطة حصول الخريجين على المؤهل المناسب وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل على أن تكونا ساريتين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتأتي الموافقة بعد الدراسة التي شملت خريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب في تخصصات الإدارة الصحية، علم النفس، علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية لشغل الوظائف. وعكفت الوزارة على دراسة الملف من الناحية التصنيفية بمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة وتمت الموافقة على توظيفهم، وفقا لـ”عكاظ”.

يشار إلى أن وزارة الصحة رفضت في وقت سابق توظيف خريجي الانتساب في التخصصات الصحية، نظرًا إلى أن دراسة الانتساب «ليست ذات جودة عالية» إضافة إلى أن التخصصات الطبية تتطلب تطبيقًا عمليًّا وسريريًّا.

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