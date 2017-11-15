إذا كنت تملك جهاز قياس ضغط الدم في منزلك .. فعليك الحذر

خلصت دراسة إلى أن الكثير من أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية غير دقيقة. وقال الباحثون إن أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لم تكن دقيقة في نحو 70 في المئة من الحالات التي درسوها، إذ كان الفارق بين نتائجها والمعدل الصحيح في نطاق 5 مليمترات زئبقية، فيما وصل الفارق في 30 في المئة من الحالات إلى 10 مليمترات زئبقية.

وأكدت جنيفر رينجروز كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من جامعة ألبرتا بكندا ان ارتفاع ضغط الدم «هو السبب الأول للوفاة والعجز في العالم».

وأضافت رينجروز: «الإرشادات توصي بأن يعزز الأطباء اعتمادهم على نتائج الأجهزة الأوتوماتيكية والمنزلية لقياس ضغط الدم لتشخيص ومتابعة ضغط الدم المرتفع. نحتاج إلى التأكد من أن هذه النتائج المنزلية دقيقة».

ودرست رينجروز وزملاؤها دقة أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لدى 85 مريضاً واختبرت الفروق بين قياس المعدل من أعلى الذراع مقارنة بالرسغ والأنواع المختلفة للأجهزة.

واختبر مراقبان كل مريض في وقت واحد وجمعا إجمالي تسعة قياسات لضغط الدم بالتبديل بين الجهاز الذي يستخدم في المنزل والجهاز التقليدي الذي يُستخدم في عيادة الطبيب.

ويتم قياس ضغط الدم بواقع رقمين: ضغط الدم الانقباضي عندما يضخ القلب الدم والضغط الانبساطي عندما يرتاح القلب بين الضربات. وضغط الدم أقل من 120 مليمتراً زئبقياً انقباضياً و80 مليمتراً زئبقياً انبساطياً يعد صحياً. وضغط الدم فوق 140- 90 يعد ضغطاً مرتفعاً.

وخلص الباحثون إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم التي تستخدم في المنزل كثيراً ما تخطئ في قياس ضغط الدم الانقباضي، كما أنه بالنسبة لأربعة وخمسين في المئة من المرضى اختلف القياس بواقع 5 مليمترات زئبقية عن الجهاز التقليدي وأخطأ بواقع عشرة مليمترات زئبقية لدى 20 في المئة من المرضى وبواقع 15 مليمتراً زئبقياً لدى سبعة في المئة من المرضى.

أما بالنسبة لضغط الدم الانبساطي فحدث ذلك بالنسبة إلى 31 في المئة و12 في المئة وواحد في المئة من المرضى.

وتوصل الباحثون إلى أن حجم الذراع وجنس المريض كانا أهم أسباب الاختلاف بالنسبة لضغط الدم الانقباضي إذ إن الاختلافات كانت أكبر لدى الرجال. وأيضاً كان السن ومحيط الذراع الأكبر ونماذج الأجهزة الأقدم من عوامل الاختلافات فيما يتعلق بضغط الدم الانبساطي.

وكتب الباحثون في الدورية الأميركية لارتفاع ضغط الدم أن عمر وتصلب الأوعية الدموية على سبيل المثال يمكن أن يحدثا فارقاً إذا لم يجر ضبط جهاز قياس الضغط بشكل يناسب المريض الذي يستخدمه.