 شاهد.. الشيخ المنيع: مديرو المدارس “بوسطجية”.. وعلى وزير التعليم إعداد خطة تربوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. الشيخ المنيع: مديرو المدارس “بوسطجية”.. وعلى وزير التعليم إعداد خطة تربوية

المناطق - الرياض

وصف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، مديري المدارس بـ”البوسطجية”.

وقال المنيع في لقاء له ببرنامج “فتاوى”: “إدارة المدرسة في الغالب إنما أشبه ما تكون المدرسة بـ (بوسطجي)، عبارة عن بريد يوصل المعلومة إلى مرجعه، ومرجعه (بوسطجي) أيضاً يوصلها إلى الوزارة، ومعنى هذا أن الهدف ضائع”.

ودعا وزير التعليم إلى منح المزيد من الصلاحيات واللامركزية للمدارس وإدارات التعليم، وزيادة العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع المدرسي، وإعداد خطة تربوية خلال فترة زمنية معينة تستهدف توطيد العلاقة والاحترام والتقدير.

 

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