 حملة انتقادات ضد نائب رئيس “حماس” لدعمه حزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حملة انتقادات ضد نائب رئيس “حماس” لدعمه حزب الله

شن مغردون حملة انتقادات لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الاثنين، بعد تغريدة عن موقف حركته الداعم لحزب الله اللبناني.

وفي إشارة لاجتماع تعقده الفصائل الفلسطينية في القاهرة لإتمام المصالحة، قال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “النقطة الأولى على جدول أعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بأن حزب الله ليس بمنظمة إرهابية، وإن مضى ذلك التصنيف فنحن جميعاً إلى نفس المصير، يجب أن يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصلة العرب السياسية، فلسطين والقدس”.

وأشعلت هذه التغريدة الباب أمام كم هائل من الردود الغاضبة، فقد هاجم مغردون أبو مرزوق وحركة حماس، مؤكدين أن حزب الله “ارتكب جرائم في سوريا ولبنان والكويت وأميركا اللاتينية”، وأنه “منظمة إرهابية طائفية”، ودعوا حركة حماس لعدم ربط نفسها بحزب الله لأنه “يضرّها ويشوّهها”.

 

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