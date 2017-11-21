 طوكيو لا تستبعد “استفزازات جديدة” من قبل بيونغ يانغ بعد عقوبات ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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طوكيو لا تستبعد “استفزازات جديدة” من قبل بيونغ يانغ بعد عقوبات ترامب

طوكيو لا تستبعد “استفزازات جديدة” من قبل بيونغ يانغ بعد عقوبات ترامب
المناطق - وكالات

رحبت اليابان بقرار واشنطن الخاص بإعادة كوريا الشمالية إلى قائمة الدول الممولة للإرهاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار قد يدفع بيونغ يانغ للقيام بخطوات استفزازية جديدة.

وقال وزير الدفاع الياباني اتسونوري أونوديرا الثلاثاء إن “كوريا الشمالية ستعارض بالتأكيد مثل هذا القرار، ولا يمكن استبعاد استفزازات جديدة”، مشيرا إلى أن طوكيو ستعزز مراقبة الوضع حول كوريا الشمالية.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بدوره عن دعمه لقرار الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه “يزيد الضغط على كوريا الشمالية”، بحسب وكالة “كيودو” اليابانية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب قرر إعادة إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

يذكر في هذا السياق أن بيونغ يانغ نفذت منذ يوليو الماضي أربع عمليات إطلاق صواريخ، وحلّق صاروخان فوق أراضي اليابان.

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