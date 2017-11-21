 “تعليم المدينة” يعلن تعليق الدراسة بجميع مدارس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“تعليم المدينة” يعلن تعليق الدراسة بجميع مدارس المنطقة

“تعليم المدينة” يعلن تعليق الدراسة بجميع مدارس المنطقة
المناطق - المدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن ‏تعليق الدراسة  اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 39 في جميع مدارس المنطقة ، وذلك لاستمرار هطول الأمطار ولاستمرار التقلبات الجوية مع التأكيد بأهمية تواجد الهيئة الإدارية والمرشد الطلابي بالمدرسة لدواعي السلامة
وجاء قرار التعليق في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية يتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة على المدينة المنورة ومحافظاتها.

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