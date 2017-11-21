“تعليم المدينة” يعلن تعليق الدراسة بجميع مدارس المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن ‏تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 39 في جميع مدارس المنطقة ، وذلك لاستمرار هطول الأمطار ولاستمرار التقلبات الجوية مع التأكيد بأهمية تواجد الهيئة الإدارية والمرشد الطلابي بالمدرسة لدواعي السلامة

وجاء قرار التعليق في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية يتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة على المدينة المنورة ومحافظاتها.