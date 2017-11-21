الهلال الاحمر في جدة يرفع الجاهزية تحسباًً للحالة الجوية

وجه مدير هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة حسن بن حسين نافع ,برفع الجاهزية في كافة المراكز الاسعافية اليوم الثلاثاء,بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول امطار من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

واعدت هيئة الهلال الاحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الاسعافية الميدانية ,وفرق الاسناد ,والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الاوضاع اولا بأول .

واكد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد ,ان هناك تنسيقا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق اسناد في المواقع المختلفة متى ماتطلبت الحاجة الى ذلك.اضافة الى التنسيق المستمر مع وزارةالصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة .

موضحا ان غرفة العمليات 997, مرتبطة لاسلكيا بالعمليات الموحدة 911 مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة .