 الاتحاد الإفريقي يطالب بوقف تجارة العبيد في ليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الإفريقي يطالب بوقف تجارة العبيد في ليبيا

الاتحاد الإفريقي يطالب بوقف تجارة العبيد في ليبيا
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي عن صدمته بشأن تقارير حول تجارة البشر في ليبيا وطالب بوقف هذه الممارسة الإجرامية بحق البشر.

وجاء في بيان خاص صادر من رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد أنه “يدين بحزم هذه الأعمال الشنيعة التي تخالف بشكل مباشر القيم العليا للآباء المؤسسين للمنظمة والوثائق الدولية والإفريقية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.

وطالب فقيه محمد “بإيقاف ممارسة (تجارة العبيد) وغيرها من أشكال التعامل الإجرامي مع البشر” في ليبيا.

وكان تقرير لشبكة CNN الأمريكية كشف عن بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا، وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي الذي أعد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في ليبيا أعلنت الأحد، عن بدء تحقيق في وجود سوق للعبيد في ضواحي العاصمة طرابلس.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته بشأن ورود التقارير حول تجارة البشر في ليبيا.

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