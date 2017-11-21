 الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار على عدد من مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار على عدد من مناطق المملكة

الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار على عدد من مناطق المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يستمر توقع هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها ، وتمتد الى المناطق ( حائل , القصيم , رفحا , حفر الباطن , الدوادمي والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف مصحوبه بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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