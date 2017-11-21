واشنطن تفرض عقوبات على شركات إيرانية وألمانية لدعمها الحرس الثوري الإيراني

وسعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها المفروضة على إيران بضم شخصين و4 شركات، اثنان منها مسجلتين في ألمانيا، إلى القائمة لدعمها نشاط قوات الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الاثنين ووقع عليه الوزير ستيفن منوتشين، إن قسم مراقبة الأصول الأجنبية حدد الأشخاص والشركات المتورطة في “الشبكة الكبيرة النطاق الهادفة إلى مساعدة القوات الخاصة (بفيلق) “القدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني في تزوير عملات أجنبية بغية دعم نشاط الحرس الثوري الإيراني المزعزع للاستقرار”.

وطالت العقوبات الأمريكية ضد إيران هذه المرة مواطنين إيرانيين وشركتي Pardazesh Rasvir Rayan Co وTejarat Almas Mobin Holding الإيرانيتين وشركتي Forent Technik GMBH وPrinting Trade Center الألمانيتين.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن المدرجين على القائمة “تجاوزوا القيود الأوروبية لمراقبة الصادرات وزودوا قوات الحرس الثوري الإيراني بالمعدات المطورة والتجهيزات بقيمة مئات الملايين من الدولارات”.

وأكدت الوزارة أن “تزوير النقود في قلب النظام المالي الدولي والحقيقة أن عناصر من الحكومة الإيرانية متورطة في هذا النشاط أمر غير مقبول إطلاقا”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستقوم بمواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار.

وتنفيذا للقرار الرئاسي صنفت الإدارة الأمريكية في الـ13 أكتوبر الماضي الحرس الثوري منظمة إرهابية.

كما رفض ترامب أكثر من مرة التأكيد أن طهران توفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم معها، ووعد بأنه سيطلب من الكونغرس إدخال بعض التعديلات على الاتفاق والذي سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على الاتفاق.