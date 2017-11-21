عليك بالمكسرات للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، لذلك فإن الوقاية منها أو تقليص خطرها أمر يهم الجميع.

وتفيد صحيفة ديلي ميل استنادا إلى علماء جامعة هارفارد بأنه يمكن تخفيض خطر هذه الأمراض بمقدار الربع، إذا تناولنا خلال الأسبوع حفنتين من المكسرات.

وبينت نتائج الدراسة التي خضع لها 200 ألف شخص، أن جميع أنواع المكسرات تساعد في تخفيض خطر الموت بـأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز والبندق والفستق وغيرها من المكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع معرضين للإصابة بهذه الأمراض بنسبة أقل بمقدرا 23% مقارنة بالآخرين.

ويعود السبب إلى أنه بفضل احتواء المكسرات على مضادات الأكسدة والبروتينات ومواد مغذية ومعادن وألياف غذائية، فإنها إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، تمنع الإصابة بأمراض أخرى مثل السرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والخرف.

وتقول خبيرة التغذية مارتا غواش فيري: “أكدت الدراسة التوصيات بشأن إضافة مختلف أنواع المكسرات إلى التغذية لتخفيض خطر الأمراض المزمنة”.