الكرملين يكشف عن لقاء جمع الأسد وبوتين بروسيا

ووفقا للكرملين، هنأ الرئيس الروسي نظيره السوري على “إنجازاته في محاربة الإرهاب” في سوريا، مضيفا أن سوريا بصدد “الانتهاء من الحرب على الإرهاب.”

وقال الكرملين إن الأسد شكر بوتن على دعمه العسكري والسياسي، وبحثا بحثا عقد مؤتمر بشأن سوريا.

وأبلغ بوتن نظيره السوري أن اجتماعهما يأتي قبل زيارة لرئيسي تركيا وإيران إلى روسيا هذا الأسبوع لإجراء مباحثات في القضية السورية.

وأكد له أن التسوية السياسية السلمية في سوريا هي قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأسد روسيا بعد زيارة سابقة جرت في أكتوبر 2015، وتم الإعلان عنها بعد اختتامها.