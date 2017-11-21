تشكيلة “فريق القرن الأوروبي”.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد

وتضمنت التشكيلة 6 لاعبين (حاليين وسابقين) من فريق برشلونة، مقابل 3 لاعبين فقط (حاليين وسابقين) من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في حمل لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 لقبا.

وتتألف التشكيلة من إيكار كاسياس في حراسة المرمى، وسيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وفيليب لام، وتشابي هيرنانديز، وأندريس إنييستا وستيفان جيرارد وتيري هنري وكريستيانو رونالدو بالإضافة إلى ليونيل ميسي.

ويضم “فريق القرن” 6 لاعبين إسبان وألماني وإنجليزي وفرنسي وبرتغالي وأرجنتيني.

وكان رونالدو جزءا من تشكيلة أفضل اللاعبين 11 عاما على التوالي، بينما حجز ميسي مكانا له في هذه التشكيلة 8 مرات فقط، تلاه كل من كاسياس وبويول وراموس وإنييستا برصيد 6 مرات.