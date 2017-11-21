إسرائيل تعتقل 33 يهوديا متشددا في تظاهرة ضد التجنيد الإلزامي

وقال بيان للشرطة إن المتظاهرين أقفلوا الشوارع وأطلقوا العابا نارية باتجاه الشرطة في حي بني براك الذي تقطنه غالبية من اليهود المتشددين والمحاذي لتل أبيب.

وأضاف البيان أن شرطيين أصيبا بجروح هناك كما تم اعتقال 28 متظاهرا خلال “أعمال شغب خطيرة” بحسب وصف الشرطة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أيضا أنها اعتقلت خمسة “متدينين متطرفين” خلال تظاهرة أمام مركز تابع للجيش لتسجيل المجندين، وحاول المتظاهرون منع السيارات من الخروج من المركز.

وقالت صحيفة هآرتس إن مواجهات الاثنين وأخرى مماثلة في اليوم الذي سبقه أثارها حكم بالسجن 90 يوما صدر بحق 11 شابا يهوديا متشددا بتهمة التهرب من الخدمة الإلزامية.

وتابعت الصحيفة أنه ردا على ذلك أمر حاخام اتباعه “بالخروج للشوارع والاحتجاج من أجل كرامة التوراة التي تم الدوس عليها”. بحسب تعبيره.