شرطة الرياض تطيح بوافدين يبيعان الخمور المصنعة محليا

أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في اطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقه في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها و ضبط مرتكبيها .

فقد توفرت معلومات مؤكده لدى قوة المهمات والواجبات الخاصه بشرطة المنطقه عن قيام أحد مخالفي نظام الاقامه ( إثيوبي الجنسيه في العقد الثالث من العمر ) ببيع الخمور المصنعه محليا في أحد الأحياء وسط العاصمه الرياض ، جرى اعداد الكمين اللازم و القبض عليه ،و تسليمه رفق المضبوطات لمركز الشرطه المختص.

في ذات السياق تمكنت مساء أمس الفرق المشاركة من القوه في حملة وطن بلا مخالف أثناء تمشيطها ذات الحي من الاشتباه في إحدى مركبات الأجره بقيادة وافد إثيوبي الجنسيه( في العقد الرابع من العمر ) و بتفتيش المركبه عثر بها على عدد كبير من القوارير المملؤه بمادة العرق المسكر .

جرى القبض على قائد المركبة و مرافقه و تسليمهما رفق المضبوطات لمركز الشرطه المختص ،واشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم بحقهم جميعا وفق نظامي الاجراءات الجزائية و الاقامة .