جدة .. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي

هطلت صباح اليوم الثلاثاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة جدة، وما تزال السحب الرعدية الممطرة والمحملة بزخات البَرَد تتواجد فوق المحافظة، وتقترب من مكة المكرمة وشمالها.

وأعلنت إمارة منطقة مكة عن إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

فيما أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر حسابه في تويتر أنه لا تأثير حتى هذه اللحظة على سير الرحلات المغادرة ولم يتم تحويل أي من الرحلات القادمة للمطار، ناصحاً المسافرية بالتواصل مع شركات الطيران للتعرف على أي مستجدات.