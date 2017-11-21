 جدة .. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 21 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جدة .. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي

جدة .. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي
المناطق - جدة

هطلت صباح اليوم الثلاثاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة جدة، وما تزال السحب الرعدية الممطرة والمحملة بزخات البَرَد تتواجد فوق المحافظة، وتقترب من مكة المكرمة وشمالها.

وأعلنت إمارة منطقة مكة عن إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

فيما أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر حسابه في تويتر أنه لا تأثير حتى هذه اللحظة على سير الرحلات المغادرة ولم يتم تحويل أي من الرحلات القادمة للمطار، ناصحاً المسافرية بالتواصل مع شركات الطيران للتعرف على أي مستجدات.

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