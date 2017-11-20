بنك قطري يبع حصته في إحدى الشركات لتفادي الانهيار الذي ظهرت بوادره في قطر

اضطر بنك “قطر الأول” إلى بيع كامل حصته في شركة أمانات الصحية لتفادي الانهيار الذي ظهرت بوادره مؤخرا في قطر جراء تعنت النظام القطري في قبول الشروط التي قدمتها لها دول المقاطعة الداعمة لمنع الإرهاب وتجفيف منابعه.

وكان البنك قد أعلن في وقت سابق تفاقم خسائره في “9” أشهر لتصل إلى “139.6” مليون ريال قطري، وحسب وكالة رويترز فقد تراجع سهم بنك قطر الأول “2.7” بالمئة إلى “6.20” ريال قطري.

يذكر أن عددا من الشركات والبنوك القطرية خسرت مليارات الدولارات، عقب إصرار النظام القطري وتعنته في قبول شروط الدول الراعية للإرهاب، إضافة لقيام بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.